كامالا هاريس تحصل على تمثال شمعي في متحف مدام توسو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلن متحف الشمع مدام توسو في نيويورك خبر نحت تمثال لشخصية كامالا هاريس، وهي أول نائبة رئيس وأول شخص من العرق الأسود ومن أصل آسيوي يتولى هذا المنصب على الإطلاق.

ولقد تمّ الإعلان عن إضافة شخصية هاريس إلى المتحف، الّتي يتمّ إنشاؤها حالياً إلى جانب تمثال الرئيس جو بايدن، يوم الأربعاء من قبل إدارة مدام توسو في نيويورك، حيث نُشر عدد من الصور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي.

وبحسب ما جاء في شبكة سي أن أن، سترتدي كلّ من شخصية بايدن وهاريس نسخاً طبق الأصل عن الملابس الّتي شوهدا فيها خلال يوم التنصيب في 20 كانون الثاني.

من جهتهم، أفادت إدارة مدام توسو على فيسبوك أن عملية نحت رأس الشخصيتين استغرقت ستّة أسابيع، أما الجسد الكامل فسيتستغرق ما بين أربعة إلى ستّة أشهر حتى يكتمل.

كما أكدت الإدارة أنه بمجرد الانتهاء من العمل، من المتوقع أن يتمّ وضع كلاهما في معرض مدام توسو “Oval Office”، والّذي يضمّ شخصيات من الرؤساء السابقين مثل باراك أوباما ودونالد ترامب وغيرهم.