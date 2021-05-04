بالفيديو – هرّ يُصبح نجماً على الانترنت بعد ممارسته التمارين الرياضية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: رصدت صفحة AnimalsWorld على تويتر فيديو قصير لهرّ أبيض يبدو وكأنه يؤدي تمارين شدّ المعدة في إحدى الأحياء غير المذكورة.

ولقد انتشر مقطع الفيديو المتداول على تويتر، مصحوباً بتعليق: “جاري العمل على هذا الجسد مع بداية فصل الصيف”، أضيف عليه رموزاً تعبيرية لوجهين ضاحكين.

ويُظهر مقطع الفيديو هرّ أبيض على رصيف شارع مجهول، متّكأً على شجرةٍ على ظهره، ورافعاً رأسه للأمام والخلف في حركة مشابهة لتمارين البطن الرياضية.

ولقد حصد مقطع الفيديو على نسبة مشاهدة عالية، وصلت لأكثر من 164 ألف مرة، كما نال أكثر من 8 آلاف إعجاب.