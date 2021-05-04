هاني سلامة يعترض على نهاية “بين السما والأرض”.. ويعتذر للجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حاول الفنان هاني سلامة التخفيف من غضب جمهوره، بسبب الحلقة الأخيرة من مسلسله “بين السما والأرض”، مقدماً اعتذاره لهم من خلال مقطع فيديو بثه عبر حسابه في “إنستغرام”، حيث برر من خلاله سبب اختيار نهاية مأساوية.

وكانت نهاية مسلسل “بين السما والأرض” صادمة للجميع، عندما مات أبطال العمل فيها بشكل مؤثر، بعدما سقط بهم المصعد (الأسانسير).

وقال هاني سلامة إنه لم يكن يرغب في أن تكون النهاية بهذا الشكل، وناقش المخرج محمد العدل لتكون النهاية سعيدة مثل مسلسله السابق “الداعية”، أو تكون النهاية مفتوحة ويختارها المشاهد بنفسه، لكن كان للمخرج رأي آخر، بل أصر على أن تكون النهاية “عظة”.

ورغم اختلاف هاني سلامة على الأحداث الأخيرة للمسلسل، فإنه طلب من الجمهور عدم الحكم على المسلسل لمجرد مشهد كئيب.

وتم عرض مسلسل “بين السما والأرض” في السباق الرمضاني 2021، خلال النصف الأول من الشهر، حيث جاء على 15 حلقة فقط ودارت أحداثه حول مجموعة من الأبطال، يتعرضون لعطل فني في “أسانسير” عمارة، ولم يجدوا من ينقذهم، وتدور المواقف داخل “الأسانسير”، حيث تضع إحدى السيدات مولودها، ويموت أحد الأفراد، ويحكي كل شخص عن حياته بطريقة “فلاش باك”، ويتذكر كل منهم أخطاءه التي ارتكبها.

ويشارك في بطولة مسلسل “بين السما والأرض” بجانب هاني سلامة، سوسن بدر، ودرة، ويسرا اللوزي، وندى موسى، ونجلاء بدر، وأحمد بدير، ومحمود البزاوي، ونورهان، ومحمد لطفي، ومحمد ثروت، وعمرو صالح، والعمل قصة الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج محمد العدل.