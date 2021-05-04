إعتراف جريء من مي كساب عن الصوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: كشفت النجمة مي كساب أنها عادت للصيام هذا العام بعد انقطاع دام خمس سنوات بسبب الحمل والرضاعة.

وقالت في برنامج إذاعي: “دي أول سنة أصوم فيها بعد 5 سنين، وطلبت من كل المحيطين بي محدش يسألني صايم ولا لأ ويبعدوا عني”.

وأشارت الى أنها “لا تخطط لحياتها من الأساس، وبأنها في البداية لم تكن تفهم السوشيال ميديا ولا تعرف كيفية التعامل معها”، لافنة الى أن الحياة الشخصية للفنان يجب أن تبقى بعيدة عن السوشيال ميديا، وهناك بعض الزملاء استخدموها خطأ ولكن المؤكد أن السوشيال ميديا جرأت الناس على الفنان”.

وتابعت: “ربنا كاتب لكل واحد رزقه، وبدأت صغيرة وحصل لي تراجع في آخر 10 سنين، لأني اتجوزت وخلفت”.

ونفت مي خلال اللقاء ما تردد عن تدخلها في انفصال زوجها أوكا عن أورتيجا، وقالت: أنا بعيدة خالص عن المشاكل بينهما.