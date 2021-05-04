تطورات جديدة بحالة سمير غانم الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: شهدت حالة الفنان سمير غانم تحسناً ملحوظاً بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخراً نقل على إثرها للمستشفى.

وكشف مصدر مقرب من النجم القدير أن حالته أصبحت مستقرة للغاية، كما أنه تخطى مرحلة الخطر.

هذا وأكد مصدر طبي أن النجم المصري تم وضعه عقب وصوله للمستشفى على أجهزة التنفس وذلك خوفاً على صحته وخوفاً من تطور حالته نظراً لكبر سنه، وهو يعاني من مشكلات صحية في الكلى حيث تم نقله لأحد المستفيات بالمهندسين لتلقي العلاج هناك.

يشار إلى أن سمير غانم ودلال عبد العزيز تم نقلهما للمستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية حيث تشهد الحالة الصحية لدلال عبد العزيز تحسناً نسبياً وارتفاع في نسبة الاكسجين في الدم وهي تخضع حاليًا لبروتوكول وزارة الصحة الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن عبد العزيز أصيبت بفيروس كورونا أثناء تصوير مسلسل “عالم موازي”، كما تشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “ملوك الجدعنة” مع مصطفى شعبان وعمرو سعد.