مايا دياب تنشر صورة بفستان الزفاف ثم تحذفها والجمهور يسأل: هل تزوّجت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: فاجأت النجمة اللبنانية مايا دياب متابعيها بصورة نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة “ستوريز” في موقع “إنستغرام”، وظهرت فيها مرتديةً فستان الزفاف الأبيض مع تاج وطرحة.

وقبل أن تحذف مايا الصورة، تناقلها عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق. وهو ما أطلق موجة من التعليقات حيث تساءل المتابعون عن سر هذه الصورة وعما إذا تزوجت فعلاً. وفي المقابل، رأى آخرون أن هذه الصورة قد تكون جزءاً من جلسة تصوير أو عمل ستقدّمه قريباً.

ويُشار إلى أن مايا دياب لفتت الأنظار بفيديو نشرته أخيراً وكشف بعض كواليس تصوير كليب أغنيتها الجديدة “الكعب العالي”. وأظهرت من خلال المقطع السر وراء ليونتها ورشاقتها أثناء التصوير، وفاجأت الجميع بالخدعة التي اعتمدها المخرجة في هذا السياق حيث استلقت شابة فوق ظهرها وراحت تحرّك رجليها بحذاء بالكعب العالي بطريقة بدا من خلالها وكأنها هي من تقوم بذلك.

وأغنية “الكعب العالي” من كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع هادي شرارة، وكليب الأغنية من إخراج شيرين خوري.