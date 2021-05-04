أول تعليق من سمية الخشاب على إحياء طليقها حفل زفافها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسمية الخشاب في حفل زفافها على محمد رمضان، ضمن أحداث مسلسل “موسى” ويظهر فيها أحمد سعد، يُحيي حفل الزفاف.

نشرت سمية الخشاب عبر حسابها بموقع فيسبوك صورتها بفستان الزفاف مع محمد رمضان ويظهر بجانبهما أحمد سعد، وكتبت تعليقا عليها: “سمعوني زغروطة لأحلى موسى وحلاوتهم وأحلى ليلة عمر”.

واستطاع رمضان كعادته أن يكون حديث رواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث إنها تعد المرة الأولى التي يجتمع بها أحمد سعد مع سمية الخشاب في عمل فني بعد طلاقهما والمشاكل التي أُثيرت بينهما بعد الطلاق.

عرضت الحلقة 21، من مسلسل “موسى” والذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، والفنانة سمية الخشاب، ومن تأليف الكاتب ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

وشهدت الحلقة مشهد زواج “موسى” محمد رمضان، والمعلمة “حلاوتهم” سمية الخشاب، بعد موافقة شقيقها المعلم “وهبة” سيد رجب، وإقامة حفل زفاف بحضور معلمي سوق باب اللوق، وتختم الحلقة عند مشهد دخول “مغاوري” من المطاريد ومكلف بقتل “موسى”.

المسلسل يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، وسمية الخشاب، وهبة مجدي، ورياض الخولي، ومفيد عاشور، وصبري فواز، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.