شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد لـ يسرا: أحلى واحدة فى الدنيا وأجمل روح شفتها فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة الشابة مايان السيد، رسالة شكر للنجمة يسرا بعد الإشادة بها في مسلسل "حرب أهلية" حيث تجسد مايان شخصية نور التى تعتبرها مريم "يسرا" ابنتها الثانية، وكتبت مايان عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:"انتي أجمل واحدة في الدنيا يا سيڤا، يا أجمل روح شفتها في حياتي".



مايان السيد

وشهدت الحلقة 21 من مسلسل "حرب أهلية" اقامة حفل خطوبة نور "مايان السيد" على زياد "محمود حجازى" بعد شراء الشبكة، استعداداً للحفل، وقبل حفل الخطوبة نسيت نور شبكتها فى المنزل، لتذهب بصحبة زياد بسرعة إلى المنزل لجلبها والعودة إلى الحفل.

ويأتى ذلك فى إطار تخطيط يوسف ونادين لسرقة ورقة إثبات أن "عزيز" زوج "نادين" وطليق "مريم" لا يمكنه الإنجاب، وذلك لتنفيذ خططهم بالسيطرة على الميراث، من خلال تغيير نسب جنين "نادين" من "يوسف" إلى "عزيز".

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدى الشامى، محمود حجازى، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.