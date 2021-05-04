شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد.. هل تتوفى فى الحلقات المقبلة من "لعبة نيوتن"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة 21 من مسلسل "لعبة نيوتن" الذى يعرض على قناة dmc، بتناول حازم "محمد ممدوح" وأمينة "عائشة بن أحمد" الطعام سويا، وأثناء حديثهما شعرت بعودة آلام كانت تصيبها خلال الحلقات الماضية دون معرفة سبب لهذا الألم أثناء أحداث الحلقات السابقة، واستأذنت أمينة من حازم بأن تذهب للحمام، لتسقط على الأرض من شدة الألم، لذلك هل تتوفى عائشة بن أحمد في أحداث المسلسل خاصة أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن طبيعة مرضها وسبب معاناتها، هذا ما ستكشفه الحلقات المقبلة.



عائشة بن أحمد

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذان يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن .

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.