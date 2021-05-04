شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سلامة يرد على رأى الجمهور لنهاية مسلسل " بين السما والأرض ".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم هاني سلامة الرد على تعليقات جمهوره بعد نهاية مسلسل "بين السما والأرض"، بسبب النهاية المأساوية لأبطاله، مؤكدا إنه كان يختلف مع مخرج المسلسل ماندو العدل في البداية لرؤيتهما في النهاية، مؤكدا إنه كان يريد أن تكون النهاية مفتوحة ليترك مساحة لخيال المتفرج.



هاني سلامة

وقال هاني سلامة في فيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"الناس بتعلق أن نهاية المسلسل كانت كئيبة.. الحقيقة كان في جدل بيني وبين المخرج عليها.. من وجهة نظري كممثل كنت حابب أن يبقي في نهايتين وعلي المتفرج يشوف الناس دي تستحق تخرج أو تموت".

وتابع :"ولكن ده مش بيبقي قرار الممثل ..بيبقي رؤية المحرج وهو شاف أن كدة هتبقي نهايته أحسن".

كما حرص هاني سلامة علي توجيه رسالة للنجم سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز، متمنيا لهما الشفاء العاجل بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وشكل مسلسل "بين السما والأرض" عودة قوية للنجم هاني سلامة لجمهوره بعد غياب وهو المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ومستوحى من فيلم سينمائى تم تقديمه من قبل، مع وجود أحداث وشخصيات مختلفة، وتدور أحداث المسلسل داخل مصعد كهربائى يحبس فيه عدد من الأشخاص.

وحقق العمل نجاحًا كبيرا خلال أيام عرضه فى النصف الأول من الشهر الكريم، ووصفه الجمهور بأنه واحد من أفضل الأعمال فى موسم رمضان، خاصة أن صناعه نجحوا فى تحدى الاقتباس عن قصة الكاتب الكبير صاحب نوبل نجيب محفوظ رغم اختلاف زمن الرواية والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على روح القصة والفكرة الرئيسية، وساعد خروج العمل فى 15 حلقة فى سرعة الإيقاع وتركيز الأحداث مما خلق حالة من الإثارة والتشويق.

وكان أكثر الأشياء اللافتة للنظر من بداية المسلسل، هى الكيمياء الفنية التى تجمع بين النجم هانى سلامة والفنانة درة، والتى دائما ما تؤدى إلى خروج أى عمل يجمعهما إلى النور بطريقة مختلفة وناجحة، وظهر ذلك من خلال أحداث المسلسل بصورة واضحة، والذى يظهرا فيه كزوجان، ولم تكن هذه أول أعمالهما معا فقد جمعهما عدة أعمال من قبل، وهم: