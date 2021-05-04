شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا مع جميلة عوض ومايان السيد بكواليس "حرب أهلية":أحلى بنتين فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة يسرا جمهورها ومتابعيها صور من كواليس حلقة أمس من مسلسل "حرب أهلية"، مع مايان السيد وجميلة عوض، في مشهد خطوبة "نور" والتي تؤدي دورها مايان السيد، وعلقت علي الصور عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :" من حلقة انهاردة.. مع أحلى بنتين في الدنيا.. مستقبلهم كبير وعظيم"، لترد عليها مايان قائلة :" انتي اجمل واحدة في الدنيا يا سيڤا، يا اجمل روح شفتها في حياتي".



يسرا



كواليس مسلسل حرب اهلية

وتصدر مسلسل "حرب أهلية" للنجمة يسرا، تريند تويتر، تزامناً مع عرض الحلقة الـ21 من المسلسل، التى شهدت أحداثا ومفاجآت للجميع، وهو ما دفع المتابعين على تدشين الهاشتاج للحديث حول أحداث المسلسل.



يسرا ومايان السيد وجميلة عوض

وحظى المسلسل على تفاعل الكثيرين عبر منصة تويتر، بعد أحداث الحلقة الجديدة التى شهدت سرقة منزل النجمة يسرا، وخطوبة مايا السيد، ووثق الكثيرون من المشاركين فى الهاشتاج بصور من الحلقة الجديدة التى لاقت إعجابهم.

وتضمنت أحداث الحلقة 21 من مسلسل يسرا "حرب أهلية"، إقامة حفل خطوبة زياد - محمود حجازى ونور - مايان السيد، وشراء الشبكة، استعداداً للحفل، وقبل حفل الخطوبة تناست نور شبكتها فى المنزل، ليذهب "زياد" و"نور" مسرعين إلى المنزل لجلبها والعودة بسرعة إلى الحفل.

ويأتى ذلك فى إطار تخطيط يوسف ونادين لسرقة ورقة إثبات أن "عزيز" زوج "نادين" وطليق "مريم" لا يمكنه الإنجاب، وذلك لتنفيذ خططهم بالسيطرة على الميراث، من خلال تغيير نسب جنين "نادين" من "يوسف" إلى "عزيز".

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدى الشامى، محمود حجازى، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.