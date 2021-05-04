شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلاوة: أجسد دور والد كريم عبدالعزيز فى فيلم "البعض لايذهب للمأذون مرتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان القدير أحمد حلاوة لـ"الخليج 365" أنه يجسد ضمن أحداث فيلم "البعض لايذهب للمأذون مرتين" والد النجم كريم عبدالعزيز الذى يؤدى دور مقدم برامج يناقش فيه القضايا الأسرية فى المجتمع المصرى، ويدخل فى صراعات وخلافات مع زوجته غادة عادل وهى الزوجة الأولى، التى تطلب منه الطلاق لكنه يرفض، ثم يقابل دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها وتدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين، وهو تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوى.

ويشارك الفنان أحمد حلاوة فى عدد من مسلسلات موسم دراما رمضان، منها "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ومن بطولة ياسر جلال ونور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

ويشارك أيضًا في مسلسل "النمر" من بطولة محمد عادل إمام وهنا الزاهد وبيومى فؤاد ومحمود حجازى ونرمين الفقى، للمخرجة شيرين عادل، ومسلسل "هجمة مرتدة" من بطولة أحمد عز وهند صبرى وماجدة زكى وهشام سليم وصلاح عبد الله، كما شارك فى مسلسل "الاختيار2" من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكى وأسماء أبو اليزيد وإياد نصار، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى.