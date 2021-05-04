بالفيديو: كيف علّق إيهاب توفيق على السخرية من “كليباته” الغنائية؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ 18 دقيقة

علّق الفنان المصري، إيهاب توفيق، على السخرية من “كليباته” الغنائية بالقول أنه لا يمانع طالما أنها بعيدة عن قلة الأدب.

وقال توفيق خلال لقاء تلفزيوني، “طبعا أنا أضحك مثلهم على الصورة القديمة التي جمعت بيني وبين حميد الشاعري ومصطفى قمر”.

وأضاف، “لا توجد أي مشكلة، يضحكوا وينبسطوا، طالما لا يوجد خروج عن النص وقلة أدب”.

وعن علاقته بالفنان بعمرو دياب أكد أنها لا تمتاز بالود، وشابتها الغيرة بعد ظهوره على الساحة في عام 1990 وتحقيقه لبعض النجاحات.

ونفى توفيق، أن يكون سعر إحيائه للحفلات والأفراح أقل من مطربي المهرجانات، موضحا أن أجره ــ حتى في فترة التسعينيات أعلى منهم الآن، وذلك بحسب “سبوتنيك”.