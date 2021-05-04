وسام الأمير يعبر عن إعجابه بـ”رسمية” في “2020”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

عبر الفنان اللبناني وسام الأمير عن إعجابه بأداء الممثلة اللبنانية كارمن لبس في مسلسل “2020”.

وكتب عبر “تويتر”: “كارمن لبس، ممثلة تتقن بحرفية وتمثل الدور، وتشخيص الخيال على وجه الدقة، هي تقمص الشخصيات الدرامية في الرواية، وأداء تفاصيلها بإقناع. ممثلة شخصت كل الشخوص، وذاك بمحاولة محاكتها على أرض الواقع، وتجسيد ملامح وصفات تلك الشخصيات بجدارة وبشكل طبعي جداً واقعي”.

بدورها ردت كارمن بكلمات شكر في صفحتها قالت فيها: “بيعنيلي كتير هيك كلام ورأي لما يكون من فنان صادق وحقيقي متل وسام الأمير شكرا كتير كتير إلك ويا رب ضل إقدر إعطي على قد التوقعات”.