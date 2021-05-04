إليسا في اليوم العالمي لحرية الصحافة: نحن بلد الحرية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، عبّرت الفنانة اللبنانية إليسا عن اعتزازها بلبنان بلد الحرية وذلك في تصريح لها بصفحتها عبر “تويتر”.

وكتبت: “نحنا بلد الحرية… لو قد ما قمعو، واغتالو، وحاولوا يسكتو الناس، نحنا بلد نسيب المتني وسليم اللوزي وجبران تويني وسمير قصير ولقمان سليم. كل واحد مات لقضية وفكر، بس كلن ماتوا للحرية”.

إشارة إلى أن الأمم المتحدة خصصت هذا اليوم الموافق فيه الثالث من أيار من كل عام للاحتفاء بالمبادئ الأساسية، وتقييم حال الصحافة في العالم، وتعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية في التعبير، والتذكير بالعديد من الصحافيين الذين واجهوا الموت أو السجن في سبيل القيام بمهماتهم في تزويد وسائل الإعلام بالأخبار اليومية.