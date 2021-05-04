بيل غيتس يُعلن انفصاله عن زوجته بعد مرور 27 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلن الملياردير، بيل غيتس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في شركة مايكروسوفت العالمية، عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، التي يتابعها 54.7 مليون شخص، نبأ انفصاله عن زوجته ميليندا غيتس، وذلك بعد مرور 27 عاماً على زواجهما.

وذكرت صحيفة “سي إن بي سي” أن التفاصيل المالية الخاصة بتسوية الطلاق بين ميليندا وبيل مازالت غير مُعلنة، ولم يتم الكشف عن مصير ثروة بيل التي تتخطى 26 مليار دولار.

وكتب بيل، في تغريدته، إنه بعد تفكير وعمل كثير قرر هو وزوجته ميليندا إنهاء حياتهما الزوجية، والتي من خلالها حققا الكثير، وربيا ثلاثة أبناء رائعين، بالإضافة لإنشاء مؤسسة عالمية من أجل توفير خدمات صحية أفضل لجميع سكان العالم.

وتابع بيل أنهما رغم الانفصال فإنهما يتابعان العمل معاً على مشاريعهما المشتركة، وأضاف أنهما الآن لا يستطيعان إكمال حياتهما كزوجين.

واختتم بيل تغريدته بطلب الحفاظ على الخصوصية من الجميع، في ظل قيامه هو ميليندا بتأسيس حياتهما الجديدة.

والجدير ذكره أنه في عام 2020، قرر بيل غيتس ترك منصبه في شركة مايكروسوفت، وقضاء مزيد من الوقت مع زوجته، ومباشرة أعمال مؤسستهما الخيرية التي تحمل اسميهما بيل وميليندا.

والتقى بيل وميليندا لأول مرة في شركة مايكروسوفت، حيث كانت الأخيرة تشغل منصب مدير التسويق، وأقاما حفل زفافهما عام 1994 في مدينة هاواي.

يأتي نبأ انفصال بيل غيتس عن زوجته بعد مرور عامين من انفصال مؤسس “أمازون”، جيف بيزوس، عن زوجته التي أعلنت زفافها إلى مدرس علوم في شهر مارس الماضي.