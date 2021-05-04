شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العزايزى: استعنت بمتخصص جماعات إسلامية لدور أبو عبيدة فى "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد العزايزى، فى مسلسل "الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، والذى يعرض على قناة ON، حيث قدم العزايزى دور الإرهابى "أبو عبيده" الذى نفذ ما يقرب من 51 عملية إرهابية خلال سنة واحدة، وانتهى دوره فى الحلقة الـ 7 بعد تصفيته من قبل قوات مكافحة الإرهاب.

وقال محمد العزايزى لـ"الخليج 365" إن ترشيحه لدور أبو عبيدة فى "الاختيار 2" جاء عن طريق إبراهيم فرج casting director، مضيفًا أنه عندما شاهد الجزء الأول من "الاختيار"، تمنى تقديم ولو مشهد واحد فى مثل هذا العمل وصرح بذلك لزملائه الذين شاركوا فى الجزء الأول، وهو ما دفعهم لطرح اسمه لـ لإبراهيم فرج الذى بدوره بمجرد عثوره على دور يشببه تواصل معه، وذهب لعمل كاستينج ومقابلة المخرج بيتر ميمى.



محمد العزايزى فى دور ابو عبيدة

وأضاف العزايزى: "دور أبو عبيدة هو دور حى فى الحياة ولكن لم يعرفه الكثير ما جعل هناك حرية فى الخيال بالنسبة لى وفى إعطائه بعض المبررات ووجدت أنه يكون مبتسم وبشوش، حيث وجدت أن الإرهابى عقيدته مثل عقيدة الضابط فهو مؤمن بقضية ويجاهد من أجلها وقد جسد فى وجدانه أن ما يفعله هو الصواب لذلك جاء أبو عبيدة من وجهة نظرى حقيقى وصادق بعكس بعض الإرهابيين.الاستغلاليين.

وتابع: "عند البحث عن شخصية أبو عبيدة لم يكن هناك معلومات وفيرة، فاستعنت بماهر فرغلى متخصص فى الجماعات الإسلامية والذى وجدت لديه تفاصيل غير عادية أستفدت منه ومن كتبه وبرامجه، فأبو عبيدة شخص غير عادى فعندما خرج من اعتصام رابعة ذهب لسيناء وأخذ تكليفا ليذهب لسوريا وقام بالتدريب هناك على التفجيرات وعند عودته كانت مهمته القاهره والجيزة منطقة مركزية تابعة لبيت المقدس.



محمد العزايزي بدور ابو عبيدة بالاختيار 2

واستكمل محمد العزايزى: "قمت بتصوير مشاهدى فى خمسة أيام فقط ولم أشعر أن الدور سيؤثر بهذا الشكل ولا توقعت ردود أفعال الجمهور ولكن كان دكتور بيتر دائما ينبهنى أن الدور ليس عاديا وسأجد ردود أفعال قوية عقب عرض المسلسل وقد كان، ولم يكن هناك مشهد صعب بالنسباله لى فقد ذاكرت كل المشاهد بإتقان ولكن يعد مشهد الموت كان صعب فى تنفيذه، وأتمنى العمل مع المخرج تامر محسن لأنى من أشد المعجبين بأعماله فهو من المخرجين الذين يهتموا بالممثل ويظهر إمكانياته .

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.