شكرا لقرائتكم خبر عن هشام سليم يكشف أكثر ما أعجبه فى شخصية "رفعت المسيرى" بـ"هجمة مرتدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان هشام سليم، عن أكثر ما يميز شخصية ضابط المخابرات "رفعت المسيرى" التى يجسدها ضمن أحداث مسلسل "هجمة مرتدة" خلال تصريحاته لـ"الخليج 365" قال فيها: "رفعت المسيرى شخصية تتميز بحب الوطن والتضحية بأى شيء مقابل إخلاصه لوطنه وهذا أكثر ما يميز الشخصية".



هشام سليم

كما أكد أن إظهار الجوانب الإنسانية في شخصية ضباط المخابرات كان مقصودًا، فبمجرد قراءة السيناريو وجد رغبة عند مؤلف العمل باهر دويدار في ذلك، مع وجود خط درامى مميز لكل شخصية، يظهر فيها على هامش العمل مثلما يظهر مع شخصية رفعت المسيرى قائلاً: "دورى على سبيل المثال يظهر فيها المعاناة مع الابنة التي تعانى من الكانسر وعدم إمكانية التواجد معها طوال الوقت بسبب العمل على ملفات في غاية الأهمية وطبيعة العمل نفسه".

وتابع هشام سليم: "الأمر الذى لا يقتصر على رفعت المسيرى فحسب وإنما يظهر مع شخصيات مثل أكرم "نضال الشافعى" وندا موسى التي تلعب شخصية هبة حيث أن كلاً منهما يعانى ويضحى من أجل عمله".



هشام سليم بـ هجمة مرتدة

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.