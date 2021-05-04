شكرا لقرائتكم خبر عن أمير العجمى: تخوفت من تقديم شخصية التكفيرى المرتزق سعد عبد التواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان أمير العجمي في مسلسل "الاختيار 2" شخصية التكفيرى سعد عبد التواب، الذى شارك فى اغتيال ضابط الأمن الوطني محمد مبروك، حيث تناول كل جوانبها، وأبعادها النفسية.

وعن الشخصية قال الفنان أمير العجمى لـ"الخليج 365": اختيارى للمشاركة فى "الاختيار2"، جاء من خلال حرصي وسعي علي المشاركة فيه ورغبتي لأن العمل آثار فضولي من جزئه الأول، فدورت وسألت وعرفت إنهم يجرون اختبارات فذهبت وتم اختيارى.



خونة الاختيار (3)

وأضاف أمير العجمى: أما شخصية "سعد عبد التواب " فقد قرأت التحقيقات التي أجريت معه والصور وذهبت للمنطقة السكنية التي كان يعيش فيها، فقد كنت خائف جدًا من تقديم تلك الشخصية خاصة أنني رافض أفعال هذا المجرم ولكي أقدمه بصدق كان لابد من دراسته، فقد كنت غير مستوعب كيف يقتل شخصا آخر وبدم بارد، ولذلك نزلت وذهبت لمنطقته وسألت عنه حتي أجمع قدرا كافيا من المعلومات .

وأوضح: شخصية سعد عبد التواب هو شخص من بين المرتزقة، ولا يوجد لديه فكر أو قناعة، ولكنه يقوم بذلك من أجل المال، وهذا كان مفتاح الشخصية بالنسبة لى، وظهر ذلك في التحقيق معي في المشهد مع "كريم عبد العزيز"، وكان هذا المشهد صعب جدًا وماستر سين بالنسبة لى، والصراع كان في هذا المشهد داخلي بين سعد وضميره وهذا أكثر ما لمسته في شخصية سعد عبد التواب، وصعوبة هذا المسلسل أنك لابد ان تكون مراية الحقيقة وتتعايش مع الشخصية التي تقدمها.

وأوضح: بعد الحلقة وعرضها وجدت رجل يقول لي "حسبي الله ونعم الوكيل" وعلي السوشيال ميديا وصلني تهديد وأرسل لي شخص قائلاً في رسالة: متنزلش من البيت، ولكن ردود الأفعال بشكل عام كانت إيجابية جميعها وإرشادات كثيرة بالدور، وأشكر المخرج بيتر ميمي لأني حصلت علي فرصة الحمد لله وفقت فيها.