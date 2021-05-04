شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2.. "النجوم الزاهرة" فى دراما رمضانية ممتعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر مسلسل "الاختيار 2" الذى يعرض خلال الموسم الرمضانى الحالي حافلا بمشاركة كبار النجوم على غرار كتاب "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" للمؤرخ المصرى ابن تغرى بردى والذى جمع فيه أهم ملوك مصر قبل الفتح الإسلامي وبعده، وكذلك جاء المسلسل مليئا بالنجوم الزاهرة في الدراما المصرية سواء في البطولة أو الأدوار الثانوية أو حتى ضيوف الشرف، فيشعر المشاهد أنه أمام وجبة تمثيلية مكتملة بمشاركة عدد من نجوم الصف الأول في الدراما المصرية.

وبعيدًا عن فكرة المسلسل والتي تدور حول فضح جرائم الجماعات الإرهابية، وبراعة الإخراج والسيناريو في إخراج عمل فنى متكامل، ظهرت قدرات تمثيلية كبيرة في المسلسل بشكل متقن وواقعى، خاصة مع مزج المشاهد الحقيقية بالدراما.





الأدوار الأساسية

يعتمد المسلسل في تيمته الرئيسية على بطولة ثنائية للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى في دور ضابطى بالأمن الوطنى والعمليات الخاصة على الترتيب، ويشاركهم في البطولة من خلال أدوار رئيسية ومؤثرة في الدراما عدد كبير من نجوم الصف الأول أبرزهم "إياد نصار في تجسيد شخصية الشهيد محمد مبروك، والنجمة بشرى في دور زوجة الشهيد، أحمد سعيد عبد الغنى في دور الشهيد أحمد فايز، والفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد في دور عالية حبيبة الضابط يوسف الرفاعى (أحمد مكى)، فضلا على مشاركة الفنانين الكبار رياض الخولى في دور اللواء رفعت أحد قيادات الأمن الوطنى.





الأدوار الثانوية

كما اعتمد العمل على عدد من نجوم الدراما في بعض الأدوار الثانوية ما جعلها أكثر أهمية خلال الأحداث، وزاد من إقناع المشاهد بالمادة الدرامية المقدمة حيث استعان المسلسل بالفنان الراحل "هادى الجيار" في دور والد الضابط يوسف، والفنان القدير أحمد حلاوة في دور عادل صديق الأخير، والفنان سامح الصريطى لتقديم دور القيادى الإخوانى محمد كمال، والفنانة القديرة سلوى عثمان في دور والدة عالية خطيبة يوسف، والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف في دور الضابط الخائن محمد عويس والذى نال أدائه أستحسان الجمهور بشكل كبير، والنجم الشاب إسلام جمال في دور أحد العناصر التمشددة للجماعات المتطرفة.





ضيوف الشرف

كان ضيوف الشرف بحق ظهور للنجوم الزاهرة في دراما رمضان هذا العام ،وخطفوا الأنظار بصورة كبيرة، حيث شارك عدد ضخم من نجوم الدراما المصرية في هذا العمل الهام والمميز منهم: النجم ماجد الكدوانى الذى يقوم بدور أحد قيادات الأمن الوطنى والذى جاء بديلا عن اللواء رفعت (رياض الخولى)، النجم أشرف عبد الباقى أحد أشهر ضيوف الشرف ظهورا هذا العام في دور الشهيد محمد جبر مأمور قسم شرطة كرداسة، الفنان رضا إدريس في دور إحدى قيادات جماعة الإخوان، النجم أحمد العوضى في دور الإرهابى هشام عشماوى، الفنان بيومى فؤاد في دور والد أحد طلاب كلية الشرطة، النجم محمد فراج في دور أحد العناصر الإرهابية، أحمد فهمى وهشام ماجد في دور ضابطى عمليات خاصة، النجم محمد محمود عبد العزيز في دور أحد قيادات الجماعة.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.