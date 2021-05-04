شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك يجتمع بطليقته جينيفر جارنر وحبيبته القديمة جينيفر لوبيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثل بن أفليك وطليقته السابقة الممثلة جينيفر جارنر يجمعهما تفاهم كبير رغم مرور 6 سنوات على انفصالهما، وذلك بشأن تربية أبنائهما، وهو الأمر الذى ظهر بشكل كبير، بعد رصد مصورى الباباراتزى عدة صور لهما معاً مؤخراً أمام حمام سباحة، حيث كانا يتواجدا مع ابنهما صامويل وفقاً لما ذكره تقرير نشره موقع الديلى ميل.



جينيفر جارنر وبن افليك

وقد ارتبط الممثل بن أفليك وجينيفر جارنر بعلاقة زواج ناجحة دامت سنوات قبل اتخاذ قرار بالانفصال فى عام 2015، ليدخل بن افليك فى علاقات بعدها أبرزها صداقته بالممثلة أنا دى ارماس قبل إنفصاله عنها مطلع العام الحالى.



جينيفر جارنر

فى حين لم تدخل الممثلة جينيفر جارنر بعلاقات جديدة بعد علاقتها بالممثل بن أفليك، إذ انحصر علاقاتها على مجرد شائعات تخرج لتنفيها من وقت لآخر، وأبرز تلك الشائعات ما تردد حول دخولها علاقة مع الممثل برادلى كوبر قبل أن يؤكد الثنائى أنهما مجرد أصدقاء.



بن افليك

من ناحية أخرى يأتى ظهور الثنائى بن أفليك وجينيفر جارنر معًا بعدما تم التقاط صور للنجم العالمي بن أفليك وهو يخرج من سيارة الدفع الرباعي التى تملكها حبيبته القديمة النجمة العالمية جنيفر لوبيز، حيث كان الثنائي يقضيان الوقت معاً في منزل لوبيز بعد انفصالها عن خطيبها أليكس رودريجيز 45 عامًا، حسب ما نشر الديلي ميل فى وقت سابق.