تعرف على موعد ومكان جنازة ماهر العطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا مساء أمس الإثنين المطرب الكبير ماهر العطار، عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع مع المرض.

وتقام صلاة الجنازة غدا الثلاثاء عقب صلاة الظهر، من مسجد السيدة نفيسة، ويشيع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر العائلة

وكان الفنان ماهر العطار قد نقل للمستشفى منذ أيام، إثر التهاب في الشعب الهوائية وضيق في التنفس، بحسب تصريحات سابقة لنجل شقيقه.

ماهر العطار من مواليد 1938، واشتهر بتقديم اللون الشعبي ومن أشهر أغانيه "افرش منديلك"، "قمري أنا"، "ورد الجناين"، وغيرها.

كما قدم عددا من الأفلام أبرزها "بنات بحري"، "حب وحرمان"، "احترسي من الحب"، "أنا وأمي"، "النغم الحزين