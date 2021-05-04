خاص .. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت المذيعة بوسي شلبي، تطورات الحالة الصحية، لصديقتها الفنانة دلال عبدالعزيز بعد إصابتها بفيروس كورونا مؤخرًا.

وقالت "بوسي"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة جيدة

ونفت "بوسي" ما يتم تداوله عن تدهور حالة الفنانة دلال عبدالعزيز الصحية، مؤكدة أن حالتها مستقرة

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر".

وأضاف: "للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".