محمد الفلاح - حورية فرغلي تحسم الجدل حول اعتزالها التمثيل

الثلاثاء 4 مايو 2021

أعربت الفنانة المصرية حورية فرغلي، عن استيائها الشديد من الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة حول اعتزالها الفن، معلقة: "في واحد عامل برنامج على اليوتيوب بيقول إني اعتزلت الفن وبستغفر ربنا.. ليه يا جماعة هو أنا بعمل إيه وحش.. وجبت الكلام ده منين؟.. بتوقف حالي يعني".



وأضافت في تصريحات تلفزيونية: "يعني أنا لسه طالعة من 4 شهور عمليات.. طب فرحني مش تقول عليا اعتزلت.. أنا نازلة على مصر ونفسي مفتوحة على الشغل وعلى الحياة.. ليه تقول كده؟".

وتحدثت عن تفاصيل رحلتها العلاجية في أمريكا، موضحة أنه في أول الأمر كان من المفترض أن تجري عملية واحدة فور وصلوها، ولكن عندما رأى الطبيب المعالج حالتها صدمها بأنها تحتاج إلى 4 عمليات.

وأشارت إلى أن بين كل عملية والأخرى 3 أسابيع ، مضيفة أن العملية الأولى كانت أصعب واحدة حيث استغرقت 11 ساعة متواصلة وشعرت بعدها بآلام مبرحة.

وكانت قد عادت الفنانة المصرية حورية فرغلي إلى مصر، مساء الأحد، قادمة من أمريكا، بعد إجرائها 4 عمليات ناجحة في الأنف.

ووثّق مقطع فيديو لحظة وصول حورية فرغلي، إلى مطار القاهرة الدولي برفقة شقيقها الذي حرص على الوقوف بجانبها في تلك المحنة، لاسيما أنها تعاني من مشكلة في أنفها، وفقدان الشم والتذوق طيلة السنوات الماضية، بسبب عمليات متتالية باءت بالفشل.