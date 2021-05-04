الراقصة جوهرة تهرب من فندقها بمصر.. صدر ضدها حكما بالحبس في قضية "فجور"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت صحف مصرية، إن الراقصة ايكارترينا اندريفا "جوهرة" غادرت فندق إقامتها بالغردقة، عقب صدور حكم واجب التنفيذ عليها بالحبس لمدة سنة.

وصدر ضد الراقصة جوهرة حكم حبس واجب التنفيذ لمدة سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور في القضية رقم 2585 لسنة 2818 جنح الجيزة حصر حبس 974 لسنة 2019 قسم الجيزة، كما جرى تأييد الحكم مؤخرًا، وأخطرت إدارة تنفيذ الأحكام لضبطها.



هذا وتكثف الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر من إجراءاتها لضبط المتهمة، لتسليمها لإدارة تنفيذ الأحكام للامتثال لتنفيذ الحكم النهائي الصادر ضدها.​



