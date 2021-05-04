حقيقة إصابة سمير غانم بكورونا.. تطورات الوضع الصحي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف طلبة، إن الفنان سمير غانم ليس مصابًا بفيروس كورونا، ولكنه يعاني من خلل في الكلى.

وكشف أشرف طلبة، التطورات الصحية لسمير غانم، قائلاً: "هو حالياً في العناية المركزة، وحالته الآن مستقرة ومن المقرر أن يخرج منها خلال الساعات المقبلة لينتقل إلى إحدى الغرف".





وأصيبت الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا أثناء تصوير مسلسل "عالم موازي" وكانت تعاني من صعوبة في التنفس منذ 5 أيام تقريبا، ومنذ نقلها إلى)أحد مستشفيات طريق السويس، تخضع لجلسات أكسجين بعد انخفاض نسبة الأكسجين في الدم.