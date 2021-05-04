شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى: مسلسل "البحث عن علا" ليس جزءا ثانيا من "عايزة أتجوز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة هند صبري، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنها صورت عددا من مشاهد مسلسلها الجديد "البحث عن علا" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، مشيرة أن العمل ليس جزءا ثانيا من مسلسل "عايزة اتجوز" كما اعتقد البعض، وأقدم فيه شخصية علا عبدالصبور نفس الشخصية التي قدمتها فى مسلسل "عايزة أتجوز"، لكن نتحدث كيف غيرتها السنين، مثلما تغيرنا جميعا.

وأضافت العمل مسلسل اجتماعي بامتياز نحاول من خلال شخصية علا رصد تغييرات اجتماعية، يمكن تكون طرأت في الـ10 سنوات الأخيرة، وبقدر خوفي من المجازفة متحمسة جدًا للعمل، ويستكشف العمل قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التي تعيد اكتشاف وإعادة اختراع ذاتها في محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب في حياتها.

هند يعرض لها حاليًا خلال موسم رمضان مسلسل "هجمة مرتدة" على قناة دى إم سى، والعمل دراما وطنية من ملفات المخابرات العامة المصرية، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

ويسلط مسلسل "هجمة مرتدة" الضوء على عوالم خفية ويكشف المستور فى فترة مهمة مرت على مصر والمنطقة العربية، حيث تنطلق أحداث المسلسل بداية من العام 2007 .