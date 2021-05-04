شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 21.. ظهور شخصيات جديدة وحديث حول آليات التغيير بطرق مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة الـ 21 من مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين أحمد عز وهند صبرى والمذاع على قناة dmc في تمام الساعة 11 مساء في إثارتها وتشويقها، حيث شهدت الحلقة ظهور أشخاص جديدة، وذلك بعدما ظهر شخص يدعى هشام الزناتى مؤسس أكاديمية فنون التغيير، وما أن عرفت دينا أبو زيد بوجوده "هند صبرى" حتى قالت أنه هو ذاته زوج بنت الشيخ يوسف القيادى الشهير بجماعة الإخوان.



هشام الزناتى الحلقة 21 هجمة مرتدة

كما ظهر هشام الزناتى على علاقة بـ نازلى "إنجى المقدم" بعدما شهدت الحلقة مقابلتهما معاً، وظهرت نازلى "انجى المقدم" للمرة الأولى أثناء حديثها في المؤتمر التي تتواجد به "هند صبرى" لكونها دكتورة نفسية وادعت أثناء كلمتها انها ورغم عدم درايتها بالسياسة مطلقاً أو البيزنس إلا أن الأجهزة الأمنية تحتاج لمحاضرات منها حول سيكولوجية الجماهير حيث أن العواطف ثابتة عند الناس ونفس الطريقة التي تجعلها تفهم احتياج الأشخاص لشراء شامبو هي نفسها التي تعمل عليها من أجل تحريكهم للقيام بالتغيير.



هشام الزناتى ودينا ابو زيد هجمة مرتدة

في حين تحدث هشام الزناتى حول طرق التغيير في الدول الديمقراطية مؤكداً أن له آليات، لكن في البلاد القمعية فإن له أسس أخرى، وبالتالي جاءت فكرة مؤسستهم التي درسوا من خلالها كافة وسائل التغيير السلمى للسلطة على مر التاريخ.

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.