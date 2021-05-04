شكرا لقرائتكم خبر عن "هجمة مرتدة" الحلقة 21.. تغيير فى خطة هند صبرى بعد تلقيها تعليمات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 21 من مسلسل "هجمة مرتدة" للنجمين أحمد عز وهند صبرى والمذاع على قناة dmc فى تمام الساعة 11 مساء، إثارة كبيرة، حيث شهدت سفر أحمد عز "سيف العربى" من أجل مهمته القادمة، فى حين تم تغيير فى التعليمات بالنسبة لـ هند صبرى "دينا أبو زيد" حيث قابلها الضابط رامى "نور محمود" وأخبرها بأنها لابد أن تحصل على المعلومات من خزينة "نازلى" إنجى المقدم.



دينا ابو زيد ورامى هجمة مرتدة الحلقة 21

وهو الأمر الذى جعلها تشعر برهبة شديدة، خاصة أنها لم تكن تقابل نازلى بعد إلا أن رامى أكد لها بأنها ستقابلها وستعزمها مثلما تفعل كل عام بعد المؤتمر.



الحلقة 21 هجمة مرتدة

كما شهدت الحلقة الـ 21 من مسلسل "هجمة مرتدة" أيضاً اشادة فاروق السوهاجى "احمد فؤاد سليم" وثناءه على سيف العربى "احمد عز أثناء حديثه إلى الضابط رفعت المسيرى "هشام سليم" حيث أكد له بأنه تعلم الدرس جيداً خلال تدريباته الأخيرة.



رفعت المسيرى وفاروق السوهاجى

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.