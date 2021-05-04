شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 21.. محمد امام يسيطر على محلات الصاغة ويصبح كبيرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 21 من مسلسل النمر للنجم محمد إمام، والذى يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع، بوضع النمر "محمد إمام" السكين على رقبة ملك "هنا الزاهد"، ويخرج بها حتى يتركوه ينصرف، فيأمر الشيمى الجميع ألا يطلقوا عليه النار، ويتركها النمر ويركب السيارة على الفور وينصرف، فتقول لهم ملك إنها تعرف مكان النقود التى خبأها النمر.

وينطلقون جميعا على الفور للمكان الذى دلتهم عليه ملك، وعند دخولهم يجدون النمر قد علّق أربع صور على الحائط، وعلى كل صورة علامة النمر بالدم، مما بث الخوف فى قلوبهم، ثم يدخلون مكان الخزنة، ووجدوا النمر قد أخذ كل النقود، حيث نقل جميع النقود لمكان آخر يجتمع فيه مع رجاله سكلانس وعامر وخاله نصر، واتفقوا على أن يكونوا سويا.

ويذهب النمر لأحد السجون ويقابل شخصا يقول له إن الجولة الأولى من الحرب قد انتهت، وسيبدأ الجولة الثانية، ونفهم من سياق الكلام أنه سوف يخرج من السجن بعد شهر، ويحذر النمر من أن يخطئ ولو خطأ بسيطا حتى لا تكون نهايته السجن، ويذهب النمر للصاغة مع رجاله، بعدما اشترى كل محلات الذهب، وأصبح قوة لا يستهان بها في الصاغة.

وتذهب فريدة "ولاء الشريف" لمحل الذهب وتجلس على مكتب ملك ويعترض خالد "مؤمن نور" فى البداية، ولكن تستطيع فريده إقناعه لأنها ستنجب له ولى العهد، وتأخذ ملك والدتها من شقة نوح وتتجهان للفيلا وهناك تقابل أباها الشيمى، وأخاها وفريدة، الذين يندهشون من وجود أم ملك الذين ظنوا أنها ماتت، وتذهب فريده وزوجها للطبيب ويخبرها بأن الإجهاض الذى تعرضت له نتج عنه أنها لن تستطيع أن تحمل مرة أخرى فتنهار فريده بسبب ذلك.

وتطلب حنان سليمان من عنتر الحلق "بيومى فؤاد" أن ترى "عبد الله"، ولكنه ينفعل عليه ويضربها، مما يدفعها لأخذ ابنته والذهاب لسالى "إيناس كمال"، وتخبرها أنها سترفع قضية خلع على عنتر.