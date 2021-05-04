شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة محمد رمضان غيرانة من سمية الخشاب: "لازم تشيلنى زى حلاوتهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انتشار صور النجم محمد رمضان وهو يحمل النجمة سمية الخشاب من كواليس تصوير مسلسل "موسى" ضمن أحداث الحلقة 21 في حفل زفافهما، وبشكل فكاهى نشرت إيمان، شقيقة محمد رمضان، صورة عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت قائلة: "لمة رمضان ماتحلاش غير مع عيلة رمضان كل سنة وإحنا وأنتم طيبين وبخير دائما رمضان كريم لازم تشيلني زي حلاوتهم"، ورد عليها رمضان قائلا: "حبيبتى".

إيمان رمضان

وكانت صور حفل الزفاف تصدرت التريند، واحتلت مواقع السوشيال ميديا أثناء رقصه فى حفل زفاف النجمة سمية الخشاب على محمد رمضان ضمن أحداث الحلقة 21 من مسلسل "موسى".

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.