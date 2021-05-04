شكرا لقرائتكم خبر عن ضد الكسر الحلقة 21.. نيللى كريم تكشف لشقيقتها تارا عماد كيف سرقت مصطفى درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 21 من مسلسل "ضد الكسر"، للنجمة نيللى عن سرقتها لأموال صلاح - مصطفى درويش عم طريق الفلاش باك بعد ما ذهبت إليها شقيقتها ملك - تارا عماد لكى تخرجها من ورطه قضية نسب ابنها المتهمة بها وأنها طلبت المساعدة من صلاح - مصطفى درويش واشترط أن تأتى سلمى - نيللى كريم إليه وأنها سرقت أمواله، وبدأت سلمى تروى لشقيقتها كيف سرقت الأموال.

وزار محمد فراج - كريم والده فى المقابر وعبر عن حزنه الشديد واحتياجه له، وطلب منه أن يسامحه على المعاملة التى كان بيتعامل معه قبل وفاته، وفوجئ بزيارة نادين - سينيتا خليفة وهى تعترف له بحبها الشديد له وشعورها بالندم وأنها بعيدة عن خلافه مع شقيقها إياد، ورفض كريم لعودة العلاقة مرة أخرى بينهما.

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الاعلامية والعدل جروب.

ويذاع مسلسل ضد الكسر فى تمام الساعة العاشرة مساء على شبكة قنوات CBC ويعاد 3 مرات، الأولى فى الخامسة صباحا، ثم فى العاشرة والنصف صباحا، وبعد ذلك فى الرابعة عصرا

ضد الكسر الحلقة 21



ضد الكسر الحلقة 21 ضد الكسر الحلقة 21



ضد الكسر الحلقة 21 ضد الكسر الحلقة 21



ضد الكسر الحلقة 21 ضد الكسر الحلقة 21



ضد الكسر الحلقة 21 ضد الكسر الحلقة 21



ضد الكسر الحلقة 21 ضد الكسر الحلقة 21



ضد الكسر الحلقة 21 ضد الكسر الحلقة 21



ضد الكسر الحلقة 21 ضد الكسر الحلقة 21