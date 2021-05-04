شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 21.. محمد ممدوح يسافر مع عائشة بن أحمد إلى دهب ويغمى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل "لعبة نيوتن"، للنجمة منى زكى، الذى يُعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بسفر "حازم" محمد ممدوح بصحبة "أمينة" عاشة بن أحمد إلى دهب، لقضاء بعض الأيام سويا، وسيطرت عليهما بعض نظرات الحب والرومانسية.

وتحدث "حازم" محمد ممدوح مع "أمينة" عائشة بن أحمد، وأخبرها بأنه كان يريد تسمية ابنه باسم "زين" وليس إبراهيم، وأنه هو و"هنا" منى زكى لم يتفقا من قبل على اسمه.

وتناول "حازم" محمد ممدوح و"أمينة" عائشة بن أحمد الطعام سويا، وأثناء حديثهما شعرت بعودة بألم كان يصيبها ضمن أحداث المسلسل من قبل دون علم السبب في مرضها، واستأذنت منه بأن تذهب للحمام، وأغمى عليها داخل الحمام من شدة الألم، لتنتهى الحلقة في إطار تشويقى لما تحمله الحلقة المقبلة.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21