نقابة الموسيقيين تنعى المطرب الكبير ماهر العطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها، الفنان الكبير ماهر العطار، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وجاء في البيان: ينعى نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ببالغ الحزن والأسي المطرب الكبير ماهر العطار، الذي توفي بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 83 عاما.

ونقل الفنان ماهر العطار للمستشفى منذ أيام، إثر التهاب في الشعب الهوائية وضيق في التنفس، بحسب تصريحات سابقة لنجل شقيقه.

ماهر العطار من مواليد 1938، واشتهر بتقديم اللون الشعبي ومن أشهر أغانيه "افرش منديلك"، "قمري أنا"، "ورد الجناين"، وغيرها.

كما قدم عددا من الأفلام أبرزها "بنات بحري"، "حب وحرمان"، "احترسي من الحب"، "أنا وأمي"، "النغم الحزين".

ويتوجه مجلس النقابة بخالص العزاء للفقيد داعين له بالرحمه ولأهله ومحبيه بالصبر والسلوان.