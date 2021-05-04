واحد بيحاول يوقف حالي.. حورية فرغلي تكشف عن موقف غريب واجهته بعد إجرائها عمليات أنفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قالت الفنانة حورية فرغلي إن العمليات التي أجرتها في أنفها مؤخرًا بالولايات المتحدة الأمريكية، لم تكن سهلة على الإطلاق مؤكدة أن أصعبهم هي العملية الأولى.

وخلال لقائها ببرنامج ET بالعربي، قالت حورية إنها تتابع حالتها في مصر مع طبيبها الخاص الذي رشح لها الطبيب الأمريكي ومن المفترض أن تسافر مجددا في أغسطس المقبل كي تطمئن على حالتها الصحية".

وأعربت "حورية" عن استيائها من أحد الأشخاص الذي يقدم برنامجًا عبر "يوتيوب"، وأعلن اعتزالها من خلال إحدى حلقاته قائلة: "واحد قال على اليوتيوب إني استخرت ربنا وبعتزل الفن تماما، طيب هو أنا عملت إيه وحش يا جماعة".

وأضافت: "هو أنا بعمل إيه وحش جبتوا منين إن أنا بعتزل بتوقف حالي يعني، ده أنا لسة راجعة من 4 عمليات طيب فرحني، ده أنا نفسي مفتوحة للشغل".

وتابعت "حورية" في لقائها: "ربنا وقف جنبي بسبب الناس اللي دعيتلي وبسبب زمايل كتير ليا عمري ما قابلتهم في الحقيقة لاقيتهم بيكلموني يطمنوا عليا".

حورية فرغلي خضعت للعديد من العمليات الجراحية مؤخرًا في أنفها، بينها عملية لتأهيل وضع العظام في المكان المناسب حتى تعود أنفها لشكلها الطبيعي مرة أخرى.