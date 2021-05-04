تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

طمأنت المذيعة بوسي شلبي، جمهور ومحبي النجم الكبير سمير غانم، على حالته الصحية.

وقالت "بوسي"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الحالة الصحية للفنان الكبير جيدة ومستقرة: "الحمد الله حالته في تحسن".

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر".

وأضاف: "للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".