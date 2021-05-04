سبب ابتعاده عن الفن ورفضه ارتداء "الجلابية".. من هو ماهر العطار الذي رحل قبل قليل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان الكبير ماهر العطار، أحد نجوم زمن الفن الجميل، الذي تعاون مع عدد كبير من الملحنين، بينهم الموسيقار محمد الموجي.

ويستعرض "الخليج 365"، في السطور التالية أبرز المعلومات والحكايات عن الفنان الراحل:

- من مواليد 22 يناير 1938، بحي باب الشعرية بمحافظة القاهرة.

- حصل على بكالوريوس التجارة عام 1965، ثم دبلوم المعهد العالي للموسيقى العربية عام 1960.

- كانت بداية شهرته من خلال أغنية (بلغوه) مع الملحن محمد الموجي، ليقتحم بعد ذلك مجال التمثيل، حيث شارك بدور صغير في فيلم (أنا وأمي) عام 1957.

- انطلاقته الحقيقية كانت حين شارك بفيلم (احترسي من الحب) عام 1959، ثم شارك في عدة أعمال من أبرزها (النغم الحزين، لقاء الغرباء).

- عُرف أيضا بنشاطه النقابي، وتولى مناصب نقابية في نقابة الموسيقيين أكثر من مرة، ومن أشهر أغنياته (داب قلبي، قلبي سألته عليك، الصبر طيب).

- قالت زوجته السيدة فايزة، في لقاء ببرنامج "ماسبيرو" للفنان سمير صبري، إنها قابلت الفنان ماهر العطار في حفل زفاف كان يغني هو به، و"عاكسها" وسألها عن اسمها وطلب منها أن تطلبه في الهاتف، فطلبته وبعد المكالمة الثالثة طلب منها أن يخطبها.

وأضافت فايزة، أن والدتها رفضت الزواج وقالت لها: "الفنانين بيطلقوا ويتجوزوا كتير"، مشيرة إلى أن زوجها اعترف لها بعلاقته النسائية السابقة، وأنه حكى لها عن الفنانات والسيدات، اللواتي عرفهن.

وتابعت فايزة أن زوجها الفنان ماهر العطار، حكى لها أنه أخطأ مرة في علاقة ما، وذهب للمسجد وبكى وصلى لله وطلب من الله التوبة، وأن يرزقه بالزوجة التي تصونه، وبعدها عرفها.

- وروت زوجته فايزة، قصة تركه للفن مؤكدة أن حبه للسياسة هو السبب، إذ عمل عضو مجلس محلي لفترة طويلة، وبعدها عمل العطار مستشارا لوزير الثقافة.

- وقال العطار للفنان سمير صبري إن منتج فيلم حسن ونعيمة، عرض عليه بطولة الفيلم، لكنه رفض بسبب لبس البطل للجلابية والطاقية، حتى إنه قال للمنتج: "أنا طالب جامعي، ازاي ألبس كدا"، واقترح على المنتج محرم فؤاد، مشيرا إلى أنه ندم على هذا الفيلم بسبب الأغاني الحلوة التي صنعها الموجي لمحرم فؤاد في الفيلم.

- كشف العطار عن أقرب الأغاني لقلبه موضحًا أن أغنية "بلغوه"، التي قدمها في فيلم "النغم الحزين" مع سامية جمال، من أكثر الأغاني المقربة لقلبه، مشيرا إلى أغنية "افرش منديلك"، التي "كسرت الدنيا في مصر وباعت 100 ألف أسطوانة".

- نجل ماهر العطار هو الفنان أحمد العطار الذي خطف الأنظار بكليب "عندي بالدنيا"، الذي كان غريبا عن الكليبات السائدة وقتها من ناحية التصوير، وأصدر ألبوم "حلم حياتي"، واختفى عن الساحة ثم عاد مرة أخرى.

- لقبه الموسيقار محمد الموجي بمنافس العندليب عبدالحليم حافظ، بعد أن شارك في العديد من أفلام مثل "احترس من الحب" مع زبيدة ثروت، و"النغم الحزين" مع سامية جمال، و"بنات بحري" مع عبد السلام النابلسي وزينات صدقي.