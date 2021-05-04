وفاة المطرب ماهر العطار بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا منذ قليل، المطرب الكبير ماهر العطار، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 83 عاما.

وأعلن فهد العطار، نجل شقيق المطرب الكبير، خبر الوفاة، عبر حسابه بموقع فيسبوك، وكتب: "انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي المطرب ماهر العطار، السلام أمانة لأبويا، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، وداعا عميد عائلة الفن والعطارين برجاء الدعاء".

وكان الفنان ماهر العطار قد نقل للمستشفى منذ أيام، إثر التهاب في الشعب الهوائية وضيق في التنفس، بحسب تصريحات سابقة لنجل شقيقه.

ماهر العطار من مواليد 1938، واشتهر بتقديم اللون الشعبي ومن أشهر أغانيه "افرش منديلك"، "قمري أنا"، "ورد الجناين"، وغيرها.

كما قدم عددا من الأفلام أبرزها "بنات بحري"، "حب وحرمان"، "احترسي من الحب"، "أنا وأمي"، "النغم الحزين".