كارول سماحة مجددًا في الاستوديو.. فيديو يشعل حماس الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية كارول سماحة تشويق جمهورها لمشاريعها الفنية المقبلة، حيث تشاركهم عبر صفحاتها الرسمية في مواقع النواصل الإجتماعي بلقطات حصرية لها أثناء تواجدها بشكل يومي لفترات طويلة في الإستوديو.

ونشرت كارول في الساعات الماضية فيديو ظهرت فيه الإستوديو واكتفت بتعليقها عليه فقط بكلمة “قريبًا”، وهو ما أثار حماس المتابعين لمعرفة ما الذي تسجّله.

ووعدت كارول سماحة الجمهور في فترة سابقة بمفاجآت عديدة وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام”: “حاليا أشعر أكثر بنضوج شغفي الكبير للموسيقى، وللأشياء التي تدور في داخلي وتأثري بكل ما يجري من حولي، أترجمه اليوم بأعمال جديدة، أعمل عليها يوميا في بيتي وفي الاستوديو، ستكون بمثابة ولادة جديدة لي في الأشهر القريبة المقبلة..استعدوا لمفاجآت عديدة”.

الجدير بالذكر أن كارول سماحة قد أصدرت مؤخرًا أغنيتين جديدتين، الأولى بعنوان “شكرًا” من كلمات أحمد مرزوق وألحان Yusuf Demirkol وتوزيع دياب ميقري وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، أمّا الأغنية الثانية بعنوان “حياتي”، تعاونت من خلالها مع “دي جي” يوسف ومغني الراب العالمي لارتيست والرابر الكويتي دافي.

كما قدّمت كارول بصوتها شارة مسلسل “ضد الكسر” بطولة النجمة المصرية نيللي كريم الذي يعرض في السباق الرمضاني المرتقب من إنتاج شركة “العدل جروب”.