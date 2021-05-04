“ذا روك” بتصريح صادم عن زملائه.. كانوا يظنّون أنه “فتاة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف دواين جونسون (49 عاماً) المعروف بلقبه “ذا روك” في مقابلة أجراها مؤخراً أن الأطفال في المدرسة كانوا يسألونه إذا كان فتاة.

وأوضح الممثل والمصارع السابق أنّ “ملامحه الناعمة وتسريحة شعره” عندما كان طفلاً، دفعا زملائه الصغار في المدرسة ليسألوه عما إذا كان “صبياً أم فتاة”، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وكان والد دواين، روكي جونسون، مصارعاً محترفاً أيضاً وتطلبت وظيفته السفر مع عائلته على نطاق واسع، مما يعني أن كان على “ذا روك” أن يغير عدّة مدارس ويحاول تكوين صداقات جديدة.

وتحدث النجم أيضاً عن طموحاته الرئاسية وقال إنه مهتم بالترشح إذا كان الناس “يريدونه في هذا المنصب”.

وشرح: “لدي هدف وطموح ومصلحة لتوحيد بلادنا. إذا كان هذا ما يريده الناس، فسأفعل ذلك”.

واقترح جونسون سابقاً أنه يستطيع تحدي دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2020 واعترف النجم بأنه أُبهر بالدعم الذي تلقاه من المعجبين.

وعند سؤاله عن الصفات الشخصية التي جعلته مناسباً للدور، أجاب الممثل الذي يعتبر من أكثر النجوم نجاحاً في هوليوود: “أعتقد أنني سأكون أكثر اتزاناً، وأحدث أقل ضوضاء”.

وتابع: “أعتقد أيضاً أنه على مرّ السنين أصبحت رجلاً يحاكي الكثير من الناس: استيقظ في وقتٍ مبكرٍ جداً وأذهب إلى العمل وأمضي بعض الوقت مع أصدقائي وأعتني بأسرتي”.

وختم جونسون المقابلة بالتعبير عن أنه يحب “الاهتمام بالناس” وأنه يؤمن بأن “هذا النوع من التعامل يلقى تجاوباً حقيقياً مع الناس، بخاصة اليوم”.