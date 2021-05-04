عن معاناتها مع الخصوبة.. ريبيل ويلسون: “أمل بأن يشعّ عليّ ضوء وسط الغيوم المظلمة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشفت ريبيل ويلسون (41 عاماً) أنها تلقت “أخباراً سيئة” وسط معاناتها في رحلة الخصوبة. وشاركت الممثلة تحديثات صراعها بانتظام مع معجبيها وتوجّهت إلى “انستغرام” يوم الأحد لتخبر متابعيها عن خيبة أملها الأخيرة.

ونشرت النجمة صورة حزينة لنفسها وهي تقف على الشاطئ تحت سماء غائمة، معلّقةً: “تلقيت بعض الأخبار السيئة اليوم وليس لدي أحد لمشاركتها معه … ولكن أعتقد أنه يتعين علي إخبار أحد”.

وتابعت: “إلى كل النساء اللواتي يعانين من مشاكل في الخصوبة، أشعر بكم. الكون يعمل بطرق غامضة وأحياناً لا يكون كل شيء منطقياً… لكني آمل بأن يكون هناك ضوء على وشك أن يشعّ وسط كل الغيوم المظلمة”.

وسارع المعجبون والأصدقاء إلى مشاركة دعمهم للنجمة في قسم التعليقات. وعلقت زميلتها الممثلة شارون ستون قائلة: “مررت بهذه التجربة مراراً وتكراراً، لكن هناك خبر سار. لديّ ثلاثة أبناء رائعين”.

وكشفت ريبيل سابقاً اعتقادها أن الوقت قد حان لإنشاء عائلة وأوضحت أنها اتخذت قرارها بعد احتفالها بعيد ميلادها الأربعين في آذار (مارس) من العام الماضي.