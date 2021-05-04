فاجأت عائلها بالخبر.. كيندال جنير تعلن خطوبتها بألماسة ضخمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: صدمت كيندال جنير (25 عاماً) عائلتها عندما أعلنت بأن حبيبها عرض عليها الزواج خلال لعبة الحقيقة أو الجرأة (Truth or Dare) مع أختها كورتني كارداشيان (42 عاماً).

وأقنعتها كارداشيان بالمزحة كجزء من لعبة الحقيقة أو الجرأة ظهرت في مقطع فيديو عبر صفحة كورتني في يوتيوب للترويج لموقع نجمة تلفزيون الواقع.

وفكّرت النجمتان في تفاصيل النكتة، حيث اعترفت كيندال أنهم “سيصدّقون” أنها انخطبت، لأن علاقتها مع نجم الدوري الأميركي للمحترفين ديفين بوكر تستمر في أن تصبح أكثر جدية.

ولزيادة الوهم، تبرعت إحدى مساعداتهن موقتاً بخاتم خطوبتها الذي يشمل ألماسة ضخمة، على الرغم من أنه كان كبيراً جداً على إصبع كيندال.

ويذكر أنّ انتشرت إشاعات حول علاقة كيندال وديفين منذ حوالي عام بعد ذهابهما برحلة من لوس أنجلس إلى أريزونا، ويقال إن العلاقة نمت لتصبح واحدة من أقوى علاقتها على الإطلاق.

وقال مصدر مقرّب من عارضة الأزياء: “إنّ كيندال سعيدة جداً في علاقتها”.