فلة الجزائرية تبكي: “مؤامرة لدفني حيّةً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: دخلت الفنانة فلة الجزائرية في نوبة من البكاء على الهواء مباشرةً، خلال حلولها ضيفة مواطنتها الإعلامية فضيلة سويسي في برنامج “السؤال الصعب” على شاشة “سكاي نويز عربية”، حيث تحدّثت عن أسباب غيابها “القهري” عن الساحة الفنية والظهور الإعلامي.

ونفت الفنانة الجزائرية من منزلها في العاصمة الفرنسية باريس، اعتزالها الفن او ابتعادها عنه برضاها، مؤكّدة استبعادها قسراً من قبل “بعض النفوس التي تقف ضد الكلمة الصريحة”.

وأشارت إلى إصدارها مجموعة غنائية سنوياً، لكن الإعلام الذي لامته وعتبت عليه، هو المقصّر في حقها، على حد تعبيرها. واعتبرت أنّ وراء إخراجها من دائرة الضوء، مدير انتاج عمل على “دفنها حيّة” مقابل صراحتها.

وأضافت: “هي كل الحكاية أن الدنيا مع الواقف لأني أنا مانيش مديرة شركة وما عنديش نفوذ ندفع لهذا ولهذا لم يتضامنوا معي (الإعلام) ولكن ربي كبير”.

وتابعت: “أنا مستمرة، غنيت لجميع الدول العربية، والقضايا الإنسانية، ولكن من أجل تبييض الوجه أبعدوني عن الضوء”.

ودافعت فلة الجزائرية عن “مزاجيتها”، لافتةً إلى أن جميع المبدعين والفنانين مثلها في هذا الإطار.

ويُذكر أنّ مدير عام “شركة روتانا للمرئيات والصوتيات” سالم الهندي فسخ عقد مؤسسته مع فلة الجزائرية.