شكرا لقرائتكم خبر عن "اللي مالوش كبير" الحلقة 21.. قدرية تتفق على تشويه وجه غزل داخل السجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 21 من مسلسل اللى مالوش كبير، برفض المحكمة منح الخديوى "أحمد العوضى" تصريح لزيارة غزل فى الحبس ولكن مفاتن "إيمان السيد" حصلت على إذن زيارة لتطمئن عليها وتبلغها بتطورات الوضع، وفى أول زيارة لها بالسجن وجدت قدرية زوجة الخديوى فى انتظارها، وتقول لها: "عندى عرض ليكى هخرج من السجن بس تبعدى عن الخديوى وتقولى له ابعد عن حياتى ولو رفضتى شوفى هيجرى ليكى ايه جوه السجن" ثم تأتى والدتها نوارة "عايدة رياض" لزيارتها ومساندتها في محنتها.

وينتظر الخديوى "أحمد العوضى" مفاتن "إيمان السيد" خارج السجن بعد زيارتها لغزل ولكن تخرج وتؤكد له أنهم رفضوا دخولها بسبب مسموح زيارة فردين فقط ويتساءل من الشخص الثانى الذى زار غزل، ويذهب الخديوى للمزرعة وتبلغه مفاتن أنها رأت قدرية زوجته عند غزل، ثم يذهب الخديوى لقدرية ويهددها للابتعاد عن غزل لتندمه عن كلامة و تهديده له.

ويذهب الخديوى لرئيس المباحث محمود الرحاوى "أحمد سعيد عبد الغنى" ويبلغه أن غزل مظلومة و أن السبب هو عابد تيمور "خالد الصاوى" وهو من وضع لها المخدرات في حقيبتها، وبعد ذلك تتحدث قدرية زوجة الخديوى مع إحدى السيدات التي تعرف فتاة داخل السجن تريد منها تشوية وجه غزل.

مسلسل "اللى مالوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير