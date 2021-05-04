شكرا لقرائتكم خبر عن "وكل ما نفترق" الحلقة 21.. ريهام حجاج تبحث عن لغز علاقة سيد رجب بعائلة مخلوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 21 من مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج والتى جاءت بعنوان "لعبة العيون" بثورة مأمونة "ريهام حجاج" على راوية "هند عبد الحليم" حول ما تراه فى أحلامها وتصفه بالخرافات لأنه يقف حائلا بينها وبين القصاص من قرية "طماطا" ويحاول جوهرى "محمد شرنوبى" تهدئتها.

كما يحاول محمد علاء منعها، ومراهنتها وإن فازت بالرهان سيذهب معها إلى "طماطا" على الفور للقصاص لها، واللعبة عبارة عن أن ينظر كل منهما للآخر دون أن يفقد أحدهما تركيزه، وتخسر ريهام حجاج الرهان.

ويتساءل أفراد المجموعة حول ما قاله فتحى "سيد رجب": كيف لمأمونة بعد أن تنتهى من الانتقام من أهل "طماطا" أن تستعيد حقوق المجموعة كلها وتنتقم ممن ظلمهم دون أن يجد كل منهم إجابة.

ويطلب الطبيب محمد جمعة من حامد "شيبا" أن يشنق نفسه، وذلك بعد سلبه إرادته إثر عدد من التجارب أجراها على جسده، وبالفعل ينفذ ما طلبه منه، وبعد أن يأمره بالتوقف، يهجم عليه "حامد" لينتقم منه ويستنجد جمعة بأمن المستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وينجحون فى تخليصه من بين يديه. لكنه فى النهاية يأخذ سلاح من بودى جارد ويطلق عليهم الرصاص ويتمكن من الهرب.

وفى حوار بين حسام مخلوف "أحمد فهمى" وابنة عمته "وداد"، يتفقان على البحث عن مذكرات أبيه مخلوف "رمزى العدل" ولكل منهما غرضه، هى تريد معرفة من قتل أبيها، أما هو فيريد معرفة المزيد من الأسرار حول عائلة مخلوف.

تهرب راوية "هند عبد الحليم" من المصحة وتلتقى مأمونة "ريهام حجاج" وتسألها الأخيرة حول حنان "أيتن عامر" التى كانت تتلقى العلاج فى نفس المصحة التى تعالج فيها راوية، وتعطيها مأمونة اسمها كاملا لتبحث فى سجلات المستشفى.

وتحاول ريهام حجاج ربط الأحداث بعضها ببعض، فراوية تعالج فى نفس المصحة التى كانت تعالج فيها حنان "أيتن عامر" التى تنتمى لعائلة مخلوف التى أرسل فتحى لها ريهام حجاج لزرعها وسطهم بزواجها من حسام مخلوف "أحمد فهمى"، وتتساءل ما علاقة فتحى "سيد رجب" بعائلة مخلوف؟ وما كواليس الصراع بينهما ؟

ويواجه مخلوف "رمزى العدل" الطبيب محمد جمعة بما حدث واصفًا تجاربه بالفاشلة خاصة بعد هروب حامد "محمد شيبا" ومعه أسرار المستشفى وما يحدث بداخلها، ويأمر بانتقال إدارة المستشفى لطبيب آخر.

وبالفعل ينجح حسام "أحمد فهمى" فى الوصول إلى مذكرات أبيه مخلوف "رمزى العدل" بمساعدة ابنة عمته "وداد"، ليأخذ منها نسخة له.

وتصل ريهام حجاج إلى خيط يكشف لها سبب تجمع مجموعة السيرك بتخطيط من فتحى "سيد رجب" وهو عدد من الأخبار التى نشرت عن كل واحد منهم فى الصحف وبقراءتها سيتبين هدف فتحى من اختيار تلك المجموعة، وسبب صراعه مع عائلة مخلوف، لكنهم لا يعرفون أين يخبئ فتحى قصاصات ورق تلك الأخبار.

مسلسل "وكل ما نفترق" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 9 مساء، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.