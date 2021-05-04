شكرا لقرائتكم خبر عن "لعبة نيوتن" الحلقة 21.. محمد ممدوح يلتقى ابنه وعائشة بن أحمد تفاجئ منى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، الذى يعرض فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بمفاجأة "هنا" منى زكى لـ"حازم" محمد ممدوح بإحضار ابنهما "إبراهيم" وهى المرة الأولى التى يراه فيها، وانتابته حالة من الهدوء والصمت بمجرد رؤيته.

وحضرت "أمينة" عائشة بن أحمد، فى نفس الوقت وظهرت ملامح الغيرة والدهشة على وجه "هنا" منى زكى، وأخبرته بأنها لم تقرأ الجواب ولم تراه ولا تعرف أى شيء عنه، كم أعطت لـ "حازم" صورة حقيقية لإبراهيم حيث أخبرته بأن الصورة الذى أرسلته له وعلقها ليست صورة ابنهما، مما تسبب فى انفعاله عليها بسبب خداعها له بصورة طفل من الانترنت.

وكان "مؤنس" محمد فراج ينتظر "هنا" فى الخارج بالسيارة، وعندما تأخرت دخل على المنحل، وكان بذات الوقت انفعال "حازم" عليها واهانته لها، وهو الأمر الذى جعلها ترد عليه ووصفت "مؤنس" بأنه رجل لا يوجد له مثيل، وأن لولاه لم يكن يرى ابنه مرة أخرى.

وتشاجرت "هنا" مع "حازم" بحجة أن مشروع المنحل شريكة فيه، وهو ما تسبب فى المشادات بينهما بسبب رفض "حازم لذلك، وإخبارها بأنها شريكة فى المشروع القديم وليس هذا، وحضر بنفس الوقت "بدر" سيد رجب، وتناول المشهد معرفته بـ "مؤنس" وأهله كما وصف والدته بأنها سيدة لطيفة، الأمر الذى تسبب فى إحراج "مؤنس" محمد فراج.

وطلب "حازم" محمد ممدوح من "مؤنس" محمد فراج تأجيل موعد إنهاء إجراء الأوراق الخاصة بالطلاق الرسمى، حتى يستطع "مؤنس" أن يتزوج "هنا بالورق الرسمى وليس شرعا فقط، وذلك لسفره بصحبة "أمينة" عائشة بن أحمد بعض الأيام، وسينهى الأوراق بمجرد عودته، واتفق معه "مؤنس" بأنه ينتظر عودته.

وغادر "هنا" منى زكى و"مؤنس" محمد فراج من المنحل، وأخبرته بأنه يماطل فى الموعد لمضايقتها وتكون معلقة وهو بنفس الوقت يعيش براحته، وانه يقوم بالملاوعة حتى لا يطلقها، الأمر الذى لفت نظر شقيقته "يارا" مايات السيد وسألتها هو انتوا متجوزين عرفى، ليخبرها "مؤنس" بأن الزواج شرعى ولكن باقى الورق بشكل رسمي.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان فى سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضى الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا فى الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن فى دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكى، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادى، ولأول مرة فى الدراما المصرية الممثل المصرى الأمريكى آدم الشرقاوى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبى وعمّار صبرى، من إنتاج شركة Media Hub (سعدى - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21