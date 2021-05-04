شكرا لقرائتكم خبر عن حرب أهلية الحلقة 21.. خطوبة مايان السيد وسرقة منزل يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل يسرا "حرب أهلية"، وتضمنت الحفلة بتجهيزات خطوبة زياد - محمود حجازى ونور - مايان السيد، وشراء شبكة الخطوبة، استعداداً للحفل، وقبل حفل الخطوبة تناست نور شبكتها فى المنزل، ليذهب "زياد" و"نور" مسرعين إلى المنزل لجلبها والعودة بسرعة إلى الحفل.



مايان السيد مايان السيد

وعند وصولهما إلى منزل يسرا - مريم، يكون حسين - خالد حجاج شقيق نور مع صديقة أمام المنزل لتنفيذ خطة باسل خياط لسرقة خرنة مريم - يسرا، مستغلا عدم وجود أي شخص به.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.



حرب أهلية الحلقة 21 حرب أهلية الحلقة 21



حرب أهلية الحلقة 21 حرب أهلية الحلقة 21



حرب أهلية الحلقة 21 حرب أهلية الحلقة 21



حرب أهلية الحلقة 21 حرب أهلية الحلقة 21