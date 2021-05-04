شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21.. إصابة زكريا فى مطاردة مع تكفيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21، بحسرة الضابط المنشق التكفيري خيرت السبكى "طارق صبرى" على عدم تنفيذه العملية التى خطط لها، وهى اغتيال أحد القيادات الكبرى فى الدولة، خلال حفل تخرج الضباط من كلية الشرطة، حيث إنه ما زال فى الحبس داخل مقر التنظيم الإرهابى الذى يريد الانضمام إليه بصحبة باقى الضباط المنشقين.

وكشف مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21 عن استخدام التنظيم الضباط المنشقين الهاربين فى تدريب التكفيريين، ويطلب مساعد قائد التنظيم إظهار ولائهم حتى يتم ضمهم بشكل رسمى إليهم، ويجعلهم يقتلون بعض الأسرى الذين تعاونوا مع الضباط، ليظهر بعدها التكفيرى أبو حذيفة، ويجسد دوره "محمد عبد الجواد"، وأعلنوا مبايعتهم لقائد التنظيم أبو بكر البغدادى.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21

المشهد ينتقل بتصوير حقيقى من أمام أحد المساجد فى أكتوبر بالتزامن مع الانتهاء من تنفيذ مشروع قناة السويس الجديد، والقبض على التكفيرى الذى حاول قتل شيخ المسجد، ويحقق معه الضابط أحمد فايز "أحمد سعيد عبد الغنى" ويجد على حسابه بالتليجرام صور ضباط وإعلاميين مستهدفين، ويعترف بأنه كان يفترض مقابلة أحد العناصر؛ للحصول منه على السلاح وإعطائه أموالا، ليذهب زكريا ويوسف للقبض عليه، ولكنه يطلق الرصاص عليهما ويصاب زكريا.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحا والساعة 3.30 عصرا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحا والساعة 11.30 صباحا والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.