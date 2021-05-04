شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 21.. شقيقة شهاب باشا تكتشف جثة والدتها وتبلغ السلطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 21، اكتشاف شقيقة شهاب باشا - صبري فواز لجثة والدتها التي قام الباشا بتحنيطها والاحتفاظ بها في تابوت زجاجي، حيث اتهمته بالجنون وهددته بإبلاغ الملك بالأمر، فيما أحضرت السلطات إلي القصر، لتحرير جثة والدتها ومعاينتها ودفنها.

وشهد مسلسل موسى الحلقة 21 ، انهيار شهاب باشا الذي يرفض فكرة وفاة والدته ويتعامل علي أنها لا تزال علي قيد الحياة، حيث حاولت زوجته شفيقة - هبة مجدي بتهدئته وإقناعه برحيل والدته لكنه لا يصدق ويصر علي التعامل وكأنها لا تزال علي قيد الحياة.

وتصدر مشهد زفاف الفنانة سمية الخشاب والفنان محمد رمضان، فى مسلسل موسى، الذى أحياه المطرب أحمد سعد، حديث الساعة عبر منصات السوشيال ميديا، بعد أن نشر كل منهما صوراً من كواليس حفل الزفاف قبل ساعات من عرض الحلقة.

ولفت نظر الكثيرين عبر منصات السوشيال ميديا ظهور المطرب أحمد سعد ليحى حفل زفاف الفنانة سمية الخشاب ورمضان فى الحبكة الدرامية للمسلسل.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر،عبير صبرى وعارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.