شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى.. حفل زفاف رمضان وسمية الخشاب يستحوذ على التريند بحضور أحمد سعد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مشهد زفاف الفنانة سمية الخشاب والفنان محمد رمضان، فى مسلسل موسى، الذى أحياه المطرب أحمد سعد، حديث الساعة عبر منصات السوشيال ميديا، بعد أن نشر كل منهما صوراً من كواليس حفل الزفاف قبل ساعات من عرض الحلقة.

ولفت نظر الكثيرين عبر منصات السوشيال ميديا ظهور المطرب أحمد سعد ليحى حفل زفاف الفنانة سمية الخشاب ورمضان فى الحبكة الدرامية للمسلسل، مشيرين إلى علاقة الزواج التى كانت تجمع سعد والخشاب فى الحقيقة وانفصلا منذ عدة أشهر.

وكان قد بدأ الفنان محمد رمضان، بنشر صور من كواليس حفل الزفاف عبر حسابه بموقع انستجرام، وكتب "الليلة فرحة موسى"، ويظهر وهو يحمل سمية الخشاب التي ترتدي فستان الزفاف، وبجوار المطرب أحمد سعد بالجلباب الصعيدي، وسرعان ما شاركت الخشاب، بصور من حفل الزفاف عبر حسابها وكتبت " سمعووونى زغروطة لأحلى موسى وحلاوتهم، أحلى ليلة عمر".

وسرعان ما نشر المطرب احمد سعد، صورة جديدة له وهو يرقص في حفل الزفاف بينما تجلس الفنانة سمية الخشاب بجوار الفنان محمد رمضان على الكوشة، وكتب قائلاً "فرح موسي، فرحنا كلنا، مبروك عليك يا حبيبي"، لتعود سمية الخشاب، وتنشر صوراً جديدة وتكتب "مبروك عليك يا معجباني يا غالي عروستك الحلوة قمر بيلالي، بصوت حلاوتهم".



احمد سعد

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

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